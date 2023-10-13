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Двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні, обрали запобіжний захід

Підозрюваних відправили під нічний домашній арешт.

Двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні, обрали запобіжний захід
Фото: ДБР

За поданням ДБР суд обрав запобіжні заходи двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні.

"Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт двом працівникам Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також обох відсторонили від займаних посад", – йдеться у повідомленні ДБР у п'ятницю.

Напередодні ДБР повідомило про підозру у катуванні командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони цього військкомату. Також солдатові повідомлено ще й незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 ККУ).

Відомо, що 6 жовтня солдат-гранатометник, застосовуючи фізичну силу, затримав та доправив до ТЦК місцевого мешканця.

Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках. У Чернівецькому обласному центрі комплектування проводять службову перевірку через відео з побиттям чоловіка у приміщенні військкомату.

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