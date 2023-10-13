Кабмін запускає у "Дії" сервіс про Пункти незламності

Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск у застосунку "Дія" інформаційного сервісу про Пункти незламності, – йдеться на Урядовому порталі.

"На доручення Президента сьогодні приймаємо постанову про відображення цих локацій в застосунку та на порталі "Дія", – сказав Шмигаль.

У додатку українці бачитимуть, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук.

"Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки", – додав прем’єр.

На сьогодні, за словами Шмигаля, вже розгорнута мережа з 13 тисяч Пунктів незламності, де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки.

Крім того, готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з’явиться найближчим часом відповідно до погодних умов.

Нагадаємо, минулої осені, після початку повітряних атак держави-терористки на українську енергетику, за ініціативи президента України була розгорнута мережа Пунктів незламності — місць, де завжди є світло, тепло та зв’язок. Після закінчення опалювального сезону уряд продовжував удосконалювати мережу. Денис Шмигаль доручив міністерствам цифровізувати дані про Пункти незламності в “Дії”.