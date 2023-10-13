Збори МВФ завершаться без комюніке через занадто м’яке згадування війни в Україні

Збори Міжнародного валютного фонду, найімовірніше, завершаться цього тижня без остаточного комюніке через розбіжності з приводу того, як згадувати у документі про війну Росії в Україні.

Про це пише The Guardian з посиланням на чиновника ЄС.

Учасникам зустрічі запропонували схвалити формулювання, узгоджене лідерами “Групи двадцяти” (G20) минулого місяця на саміті в Нью-Делі. Однак країни Північної Європи, Європи та виступили проти, оскільки вважають, що воно “занадто м'яке”.

Натомість завтра комюніке МВФ буде замінено простою “заявою голови”, яка підсумовує те, що сталося на зустрічах, залишаючи відкритими будь-які розбіжності.

У ньому країни закличуть приєднатися до Хартії ООН про територіальну цілісність. У заяві наголосять на “людських стражданнях під час війни в Україні”, зазначивши водночас, що існують “різні погляди та оцінки ситуації”.

Нагадаємо, учасники саміту G20 ухвалили декларацію, в якій згадали про згубний вплив війни в Україні на світові процеси, однак не вказали, що саме РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. У декларації були знайдені компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України, оскільки думки учасників саміту щодо війни в Україні розійшлися. Західні країни наполягали на різкому засудженні Росії у декларації, тоді як інші країни вимагали зосередитися на ширших економічних питаннях.

Україна зазначила, що в частині щодо агресії Росії проти України G20 немає чим пишатися.