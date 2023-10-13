​Суддя Князєв орендував елітну квартиру в центрі Києва за тисячу гривень. НАЗК склало протокол

Голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків) стосовно голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Згідно з Законом "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб (на сьогодні ця сума – 2 684 грн). Подарунком, у тому числі є майно, що передається у платне користування за ціною, що є нижчою мінімальної ринкової.

"Порушуючи вказану заборону, Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн", – повідомили в НАЗК.

Протокол Князєву відправили поштою.

"НАЗК сподівається, що останні гучні затримання суддів, в тому числі Голови Верховного суду, призведуть до того, що всі рішення суддів під час здійснення правосуддя та поза межами виконання обов'язків під час війни та після перемоги України ухвалюватимуться ґрунтуючись на цінності доброчесності. Адже відповідно до Бангалорських принципів поведінки суддів - довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві”, – зазначив Новіков.

Упродовж 2020-2023 років НАЗК склало 21 протокол (стосовно 18 суддів) за фактами виявленого конфлікту інтересів, у тому числі пов'язаного з отриманням подарунків.

Нагадаємо, Князєва затримали у травні при отриманні хабара у розмірі близько трьох мільйонів доларів. Як повідомляло ZN.UA, він отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС.

Спершу слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді – до 55 млн грн.

В кінці вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила Князєва у СІЗО. При цьому Апеляція ВАКС знову зменшила розмір застави – до 45 млн грн. 4 жовтня НАБУ повідомило про заверешення слідства у справі Князєва.