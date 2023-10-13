Росіяни під час наступу на Авдіївку використовують фосфор, – Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни під час наступу на Авдіївку використовують фосфор.

Про це він написав у Telegram.

“Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом. Наша армія зараз у складних боях тримає позиції. Ми всі повинні пам‘ятати – війна продовжується. Мета ворога незмінна – вбити нас усіх”, – написав Єрмак.

Він зазначив, що росіяни не цінують своїх людей – вони роблять ставку на кількість. Натомість українська сила – в якості та єдності. І в холодному розрахунку потреб для того, щоб знищити росіян.

Нагадаємо, сьогодні вранці речник Генштабу заявив, що РФ не полишає спроб прорвати оборону на Авдіївському напрямку.