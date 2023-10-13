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СБУ та ВМС атакували російський носій крилатих ракет та корабель, – джерела

Сьогодні за допомогою морських безпілотників захисники вдарили по ракетоносію, а позавчора – по кораблю. 

СБУ та ВМС атакували російський носій крилатих ракет та корабель, – джерела
Фото: скріншот

СБУ разом з Військово-морськими силами атакували носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин". Атаку провели з експериментальним озброєнням – морськими безпілотниками.

Наші джерела в СБУ підтвердили, що сьогоднішня атака на ракетоносій "Буян" та позавчорашній підрив "Державина" – справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України. Деталей поки не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

"Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну «Алроса», який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет «Буян» повторити «подвиг» «Алроси» не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням «Морських малюків». СБУ попереджає москолоту – не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту", – зазначив один із організаторів спецоперації.

Учора у ВМС підтвердили враження російського корабля "Павел Державин" біля Севастополя. Це корабель чорноморського флоту, корвет проєкту 22160. Спущений на воду лише в 2019 році. Під час повномасштабної війни проти Україні росіяни встановили на корабель зенітний ракетний комплекс Тор-М2КМ".

Павел Державин
Фото: відкриті джерела
Павел Державин

Малий ракетний катер "Буян" є носієм крилатих ракет "Калібр". 

Морські дрони "Малюк" раніше успішно атакували Кримський міст та інші ворожі об'єкти. Це власна розробка СБУ. Голова служби Василь Малюк розповідав, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, за ініціативою особового складу були названі "SeaBaby", тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

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