Радник мера Маріуполя Андрющенко розкритикував заклик Офісу омбудсмана до громадян повідомляти про примусову паспортизацію

Петро Андрющенко вважає, що такий крок може бути небезпечним для громадян.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розкритикував заклик Офісу омбудсмана до громадян України на тимчасово окупованих територіях повідомляти про примусову паспортизацію.

Під час круглого столу при офісі омбудсмену України Представниця Уповноваженого Верховної Ради з питань захисту прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Ольга Алтуніна наголосила, що Офіс омбудсмена не визнає примусову паспортизацію, вважає дії окупаційної влади протиправними.

Це означає, як зазначив Андрющенко, що Офіс Омбудсмена вважає, що отримання російського паспорту не створює для українців на окупованих територіях ніяких наслідків. Бо сама паспортизація в умовах окупації по суті є примусом.

“Однак, далі реально є питання. Так, за словами Алтуніної, у разі отримання російського документа українські громадяни повинні повідомити про це Офіс омбудсмена. І от тут починаються складні питання. Наприклад, чи знає пані Алтуніна чи хто там вигадав таке геніальне рішення, що неможливо з Маріуполя де-факто надіслати пошту на домен gov.ua. Проте це гарантовано забезпечить візит ФСБ? Або в принципі питання забезпечення безпеки в разі повідомлення”, - написав Андрющенко.

Він зазначив, що з урахування того, скількі на зараз в Офісі омбудсмана працює переселенців з того ж Маріупольського району, вірогідність того, що хтось просто здасть - існує.

“І не треба про режим збереження персональних даних - теж таємниця Полішинелю. Так от, а хто буде потім нести відповідальність за виток?” - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вчора, 12 жовтня, в Офісі омбудсмана України відбулося засідання круглого столу, під час якого учасники обговорили виклики примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України.

До заходу долучилася Представниця Уповноваженого з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Ольга Алтуніна, Постійна Представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева, правозахисники, історики, представники органів місцевого самоврядування, журналісти.

Як нагадала Представниця Уповноваженого, питання примусової паспортизації постало критично ще в 2014 році, втім з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну це набуло загрозливих масштабів.

Загарбники стверджують, що російські паспорти на тимчасово окупованих територіях отримали понад 2 мільйони українців. При цьому окупаційна влада не гребує нічим: використовує методи психологічного тиску та залякування, шантаж і катування, роблять життя людей нестерпним, аби ті погодилися взяти документи.

Тим, хто відмовляється, погрожують примусовою депортацією на територію РФ, позбавленням соціального захисту і конфіскацією майна. Водночас українців, яких примусили взяти російські документи, потенційно можуть мобілізувати та відправити воювати проти своєї ж держави.

За словами Ольги Алтуніної, до Офісу Омбудсмана надходять десятки звернень щодо примусової паспортизації на ТОТ. Вони скеровуються до правоохоронних органів. Такі повідомлення є необхідними, адже вони будуть юридичним підтвердженням того, що людину примусили отримати російський паспорт.

Водночас Представниця Уповноваженого наголосила, що отримання паспорта РФ в жодному разі не є підставою для втрати українського громадянства. Така позиція України ґрунтується передусім на положеннях статті 4 Європейської конвенції про громадянство.

“Ми засуджуємо протиправні дії окупаційних органів щодо автоматичної паспортизації, вважаємо їх негуманними й такими, що суперечать принципам поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях, зокрема, встановленими положеннями Четвертої Женевської конвенції», - зазначила Ольга Алтуніна. Таміла Ташева своєю чергою зазначила, що примусова паспортизація та колабораціонізм не тотожні поняття, а людей, яких примусили взяти російські паспорти, не мають судити за державну зраду.

У підсумку учасники круглого столу дійшли висновку, що Україна має зробити все необхідне, аби врегулювати ці проблемні питання на законодавчому рівні та розробити механізми інтегрування громадян, які нині перебувають на ТОТ, в українське суспільство після звільнення українських територій.

Нагадаємо, у вересні Центр національного спротиву повідомив, що окупанти відмовляють у виплатах на дітей, якщо ті не отримали паспорт РФ. Росіяни шантажують самотніх батьків дітей.