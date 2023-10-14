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Кремль намагається втягнути Білорусь у війну з Україною, – Юсов

Путін розглядає втягнення білоруської армії у наземну операцію у війні.

Кремль намагається втягнути Білорусь у війну з Україною, – Юсов
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Втягнення білоруської армії у наземну операцію у війні проти України є стратегічним завданням Кремля. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Radio NV.

"Є стратегічне завдання Кремля – втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію у війні проти України на боці РФ. І за весь період повномасштабного вторгнення це не вдалося. Але, тим не менше, спецслужби російські спроб не будуть полишати", – заявив Юсов. 

Також, представник ГУР нагадав про те, що це вже не перша спроба провокації з боку російських терористів, аби дискредитувати Україну, а також втягнути Білорусь у війну.

"Мінську розуміють, хто насправді стоїть за вищезгаданими намаганнями й розуміють, що війна не в їх інтересах. Однак, Росія й надалі не полишатиме спроб "спровокувати" країну", – зазначив представник ГУР.

Також, розвідник підкреслив, що Російська Федерація досконало володіє інформацією про усі об'єкти критичної інфраструктури на території союзника, а також про усі сильні та слабкі сторони країни, її спецслужб й армії.

"Інформацію цю використовували і будуть використовувати як проти України, так і проти самої Білорусі. Таких сценаріїв є чимало. Від імітаційних ДРГ, використання безпілотників по об'єктах інфраструктури енергетичного сектору, і багато інших моментів. В цьому контексті росіян не треба недооцінювати. У них багатий досвід: і бомбардування Воронежа, і підриви будинків своїх же, з власним мирним населенням, і багато інших сценаріїв", - пояснив Юсов.

Нагадаємо, ЦНС повідомляв про підготовку ФСБ Росії й КДБ Білорусі операції під чужим прапором проти нафтобази у Брестській області.

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