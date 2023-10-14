Головне за ніч та ранок суботи, 14 жовтня: близько 100 бойових зіткнень, обстріли Херсонщини

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники ліквідували ще 970 російських окупантів. Таким чином станом на 14 жовтня втрати ворожої армії сягнули близько 286890 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Окупанти знову накрили вогнем Берислав. Унаслідок обстрілів загинула місцева жителька, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 6 ранку армія рф вдарила по місту. Влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка. На жаль, жителька загинула. Її травми були несумісні з життям", – йдеться у повідомленні.

За минулу добу російські війська 24 рази обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 109 снарядів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Інженерному, Наддніпрянському, Садовому, Степанівці, Придніпровському та Зимівнику.

У ніч на суботу винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Про це повідомила Армія Ізраїлю.

"ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по об'єктах терору ХАМАСу в секторі Газа. Внаслідок атаки загинули десятки бойовиків терористичної організації "Нухба", а також керівник повітряної системи ХАМАСу. Бойовики "Нухба" були однією з провідних сил, які керували проникненням на територію Ізраїлю минулої суботи", – повідомляють у ЦАХАЛ.

Також армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок ударів загинув Мерада Абу Мерада, який "очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним чином відповідальний за керівництво терористами під час суботньої різанини".

"ЦАХАЛ продовжуватиме діяти в міру необхідності, щоб захитити Державу Ізраїль від терористичної організації ХАМАС", – додали в Армії оборони.

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