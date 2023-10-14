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Російські війська обстріляли Куп'янськ-Вузловий

Внаслідок влучань виникли пожежі.

Російські війська обстріляли Куп'янськ-Вузловий
Фото: Олег Синєгубов

В суботу вранці російські окупаційні війська обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих", – написав Синєгубов.

Також відомо, що минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. 

Авіаударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка та Піщане. З артилерії, мінометів та іншого озброєння було обстріляно Вовчанськ, Тернову, Гатище, Плетенівку, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Красне Перше, Фіголовку, Новомлинськ і Борову. Унаслідок цього пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі, сталися пожежі.

У суботу вранці ворог завдав ударів по Бериславу. Внаслідок влучання у житловий будинок, загинула 60-річна жінка.

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