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США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку росіян біля Лимана та Авдіївки, - Кірбі

РФ добровільно жертвує своїми солдатами заради досягнення своїх цілей, а Україна ефективно та розумно воює.

США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку росіян біля Лимана та Авдіївки, - Кірбі

Новий наступ росіян біля Лимана та Авдіївки у Донецькій області не став сюрпризом. США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку російських військ.

Про це розповів координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

"Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", - зазначив Кірбі.

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Він додав, що РФ добровільно жертвує своїми солдатами заради досягнення своїх цілей, водночас Україна "ефективно та розумно воює".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", - уточнив Кірбі.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США підкреслив, що це показує - США мають продовжувати підтримувати Україну.

"Ось чому надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки", - наголосив Джон Кірбі, і запевнив, що США продовжують підтримувати Україну.

Раніше повідомлялось, що США мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та підтримувати Ізраїль у захисті своєї території і громадян.

Нагадаємо, армія США заявила, що Конгресу потрібно буде схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України.

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