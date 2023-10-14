США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку росіян біля Лимана та Авдіївки, - Кірбі

Новий наступ росіян біля Лимана та Авдіївки у Донецькій області не став сюрпризом. США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку російських військ.

Про це розповів координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

"Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", - зазначив Кірбі.

Він додав, що РФ добровільно жертвує своїми солдатами заради досягнення своїх цілей, водночас Україна "ефективно та розумно воює".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", - уточнив Кірбі.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США підкреслив, що це показує - США мають продовжувати підтримувати Україну.

"Ось чому надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки", - наголосив Джон Кірбі, і запевнив, що США продовжують підтримувати Україну.

Раніше повідомлялось, що США мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та підтримувати Ізраїль у захисті своєї території і громадян.

Нагадаємо, армія США заявила, що Конгресу потрібно буде схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України.