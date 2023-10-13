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На Бахмутському напрямку українські бійці знищили танки та особовий склад росіян

Також було знищено ЗУ та “Урал” окупантів.

На Бахмутському напрямку українські бійці знищили танки та особовий склад росіян
Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Українські захисники продовжують знищувати на Бахмутському напрямку як техніку, так і особовий склад російських військ.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних сил ЗСУ.

Зокрема, бійці ЗСУ знищили ЗУ, “Урал” та особовий склад росіян.

Також були знищені 4 танка, серед них 3 штуки Т-80 та один Т-72.

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Зазначається, що цих втрат росіянам завдала група “Асгард” підрозділу “Очі” 120-го ОРБ у взаємодії з 28-ю ОМБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Нагадаємо, раніше українські захисники знищили “Урал” з 30-ма росіянами та вразили САУ 2С7 “Піон”. Також було ліквідовано ще два “Урала” та “Буханку” окупантів.

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