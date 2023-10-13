Від російської агресії постраждали понад 10 млн українців

Внаслідок війни проти Росії понад 10 млн громадян України постраждали і потребують підтримки.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Ми говоримо про 10 млн людей. Це як три країни Балтії. Це наша група, з якою маємо працювати”, - сказала Верещук під час Форуму регіональних координаційних центрів.

Вона наголосила, що міжнародні донори, громадські й волонтерські організації мають зосередити зусилля на розбудові регіональних координаційних центрів підтримки цивільного населення.

Верещук також підкреслила, що в різних регіонах у людей різні потреби.

“Наприклад, Івано-Франківщина, Львівщина, Тернопільщина говорять про більш довготривалі проєкти, такі як облаштування, соціальне житло, ментальне здоров'я, а регіони, які зараз під обстрілами - Херсонщина, Донеччина - їм би просто вижити. Їм би просто укриття, їм би школу у підземці”, - уточнила віцепрем'єр-міністерка.

Нагадаємо, станом на кінець серпня 2,6 млн українців отримують допомогу для внутрішньо переміщених осіб. З них майже 180 тис. людей отримують її помилково.