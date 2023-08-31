Майже 180 тис. громадян отримують допомогу для внутрішніх переселенців помилково, – Верещук

Станом на сьогодні 2,6 млн українців отримують допомогу для внутрішньо переміщених осіб. З них майже 180 тис. людей отримують її помилково.

Про це заявила в ефірі телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"На сьогодні 2 млн 600 тис. людей щомісяця отримують допомогу. Минулого року це було 53 млрд гривень, цього року ... видатки становитимуть 72 млрд гривень", – розповіла вона.

Верещук зазначила, що необхідно "навести лад" та зробити справедливими такі виплати. Тому, що за результатами верифікації, майже 180 тис. осіб помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

За її словами, з 1 вересня частина ВПО вже не будуть отримувати допомогу. Це, зокрема, ті, хто не має офіційного статусу ВПО, люди, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин або повернулися до постійного місця проживання. Також не буде виплат тим, хто нещодавно зробив дорогі покупки, наприклад, придбав новий автомобіль, будинок або квартиру.

Крім того, виявилося, що майже 10 тис. осіб значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але на них і далі отримують виплати. Також зафіксовано майже 60 тис. випадків, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для одних й тих самих дітей.

Нагадаємо, станом на червень 2023 року в Україні було зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб. Усього в країні налічувалося близько 7 млн переселенців.