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СБУ встановила особу командира розвідгрупи РФ, який надав наказ розстріляти родину в Бучанському районі

Загинуло подружжя та їхня 15-річна донька. 

СБУ встановила особу командира розвідгрупи РФ, який надав наказ розстріляти родину в Бучанському районі
Фото: Оперативний ЗСУ

Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових убивств цивільного населення під час окупації Київщини.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Зловмисником є старший лейтенант Вадим Овчинніков – командир розвідувального взводу розвідроти 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу ЗС РФ. Встановлено, що його підрозділ брав безпосередню учать у захопленні селищ Северинівка, Мотижин та Копилів Бучанського району.

Фото: Оперативний ЗСУ

На період тимчасової окупації населених пунктів російський командир разом зі своїми підлеглими на бронетехніці об’їжджали територію для залякування місцевих жителів. Під час одного з таких "рейдів" на початку березня 2022 року Овчинніков наказав відкрити вогонь по двох легкових автомобілях з цивільними, які рухалися назустріч ворожому БМП. У постраждалих авто перебувала українська родина, яка намагалась виїхати із Северинівки до Умані, що на Черкащині. Унаслідок російського обстрілу з автоматичної зброї на місці загинули чоловік з дружиною та їхня 15-річна донька. Вижити вдалося лише молодшій 9-річній донці.

За даними слідства, злочинний наказ на розстріл місцевих жителів виконували 5 підлеглих Овчиннікова:

  • молодший сержант Михайло Жаркий;
  • єфрейтор Алдар Гарматаров;
  • єфрейтор Сергій Зваричевський;
  • єфрейтор Артем Бєліков;
  • рядовий Іван Нагуманов.

Крім того, злочини цих окупантів підтвердив один з російських військовополонених, який на час розстрілу української родини перебував в одному районі з підрозділом Овчиннікова.

Фото: Оперативний ЗСУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для справедливого покарання російських воєнних злочинців незалежно від місця їхнього перебування.

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Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру п’яти російським десантникам у розстрілі авто з киянином під час окупації Бучі.

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