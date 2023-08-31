З вересня окупанти припинять постачати продовольство деяким своїм підрозділам на Луганщині

У Запорізькій області росіяни утримують у ямі понад пів сотні своїх солдатів, які не хочуть воювати, і годують мізерними пайками раз на добу.

Окупаційні адміністрації Сватівського району Луганської області отримали інформацію, що з вересня буде припинено продовольче забезпечення особового складу ворожих підрозділів, які тут дислокуються.

Про це повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр.

За її словами, показово, що "застосування обмежень у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу стало однією з характерних особливостей проведення так званої спеціальної військової операції ЗС РФ в Україні".

"Зокрема наприкінці серпня цього року поблизу населеного пункту Покровське Запорізької області російською поліцією у так званому “зиндані” (викопаній глибокій ямі) за відмову брати участь у бойових діях утримується більше 50 російських військовослужбовців, яких годують мізерною пайкою харчів тільки один раз на добу", - розповіла Маляр.

Такі ж ями на окупованих українських землях загарбники використовують для покарання жителів, яких затримали за порушення комендантського режиму або під будь-яким іншим надуманим приводом.

Крім того до Донецька масово прибувають мобілізовані на території Росії особи, більшість з яких - трудові мігранти з колишніх радянських республік, які у свій час виїхали на заробітки та отримали російські паспорти.

"Зі слів зазначених осіб, їх фактично силоміць, під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою у будинках, власників яких депортовано до Росії. Запас сухих пайків, отриманих мобілізованими, практично закінчився, іншого продовольчого забезпечення до прибуття до бойових підрозділів для них не передбачено", - додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, ще торік російські мобілізовані та військові-контрактники скаржилися на відсутність обіцяних Путіним виплат і харчі, які неможливо їсти. Їхні родичі самі збирають посилки окупантам і відправляють їх.

Полонені окупанти зізнавалися, що коли їх доставляли на позиції десь у лісосмугах на Луганщині, офіцери наказували зачекати 12 годин, поки поїдуть за провізією та боєкомплектами, та вже не поверталися до солдатів, залишачи їх ні з чим.