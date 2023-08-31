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"Армія дронів" відправляє на фронт понад 1 000 одиниць бойової техніки

ЗСУ отримають дрони, автоматизовані турелі та роботизовані наземні платформи українського виробництва.

"Армія дронів" відправляє на фронт понад 1 000 одиниць бойової техніки
Скріншот відео
Фото: Іван Федоров

На фронт відправляється понад 1 000 одиниць бойової техніки в рамках проєкту "Армія дронів".

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Створюємо умови для розвитку технологій, які зберігають життя бійців. Відправили на фронт від "Армії дронів" пташки та роботизовані системи. Наша задача – щоб замість людей у бій відправляли техніку", – розповів Федоров.

Він додав, що вперше Збройні сили отримають крім дронів автоматизовані турелі українського виробництва і роботизовані наземні платформи.

"25 автоматичних турелей з дистанційним керуванням "Шабля". Завдяки їм військові вестимуть бій та знищуватимуть ворожі позиції на відстані, наприклад, з окопу або укриття. 5 наземних платформ "Рись". Вони перевозитимуть озброєння в гарячі точки, без участі живих людей", – сказав міністр.

Також на фронт відправляться безпілотники, які вже зарекомендували себе як ефективні та смертоносні:

  • 900 FPV-дронів;
  • 100+ Mavic та Matrice.

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Нагадаємо, за тиждень безпілотники "Армії дронів" знищили понад сотню одиниць техніки росіян. Втрати сягають мільйони доларів.

"Армія дронів" – спільний проєкт Генштабу, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації і Держслужби спецзв’язку та захисту інформації. Він стартував зі створення за ініціативою президента Володимира Зеленського фандрейзингової платформи UNITED24.

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