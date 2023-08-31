Росіяни за добу здійснили 17 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Інформація про загиблих серед місцевого населення не надходила.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 17 обстрілів (168 вибухів) із різних видів озброєння.

Про це повідомляє ОК Північ.

Чернігівська область

Семенівська громада:

Медведівка - 15 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Карповичі - 52 приходи, ймовірно міномет 82 мм; 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Сновська громада:

Клюси - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Гремʼяч - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Буда-Воробʼївська - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія.

Михальчина Слобода - 12 приходів, ймовірно міномет 120 мм; 6 приходів, ймовірно ствольна артилерія.

Городнянська громада:

Гасичівка - 9 приходів, ймовірно ствольна артилерія.

Сумська область

Шосткінський район:

Середина-Буда - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Винторівка - 6 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

Ходине - 23 приходи, ймовірно РСЗВ.

Соснівка - 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Шалигине - 4 приходи, ймовірно САУ.

Конотопський район:

Козаче - 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Нагадаємо, вночі ворог обстріляв Слов’янськ, загинув охоронець сільськогосподарського підприємства. Крім того, внаслідок російських обстрілів загинули ще 2 жителя Донеччини у населених пунктах Богатир та Часів Яр.

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранення отримав цивільний чоловік. Його госпіталізували.