Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранення отримав цивільний чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої ночі близько опівночі ворог обстріляв с. Вільхівка Куп'янського району, пошкоджено будинок, що не експлуатується, сталася пожежа.

Сьогодні близько 05:00 ранку ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років.

Протягом минулої доби ворог з ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Внаслідок обстрілу с. Осинове Куп'янського району сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів.

У м. Куп’янськ обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілів з РСЗВ м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, господарчі споруди, чотири гаражі та автомобіль, сталися пожежі.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Шийківка Ізюмського району пошкоджено лінії електропередач та газову трубу.

Внаслідок удару імовірно касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" по с. Загризлове Ізюмського району пошкоджено будинок.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 8 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Нещодавно ЗСУ мали успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове.