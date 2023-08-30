Головне за день. Середа, 30 серпня

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30 серпня – в нашій новині.

Шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського загинули 29 серпня на Бахмутському напрямку, повідомив речник бригади Євген Ракіта в коментарі Суспільному.

Пілоти загинули під час виконання бойового завдання.

Полеглі мали офіцерські звання. Один з них – родом із Полтавської області, решта – із інших регіонів України.

Із загиблими попрощаються 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору в Полтаві.

Наразі імен та обставин загибелі не розголошують у цілях безпеки, зауважив Євген Ракіта.

Останнім часом почастішали публікації про «повільний український контрнаступ», «неправильний напрямок удару», «розпорошення сил», «великі втрати техніки», і багато іншого – їх підхоплюють українські ЗМІ і з особливим задоволенням тиражують росіяни.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов пише у статті на LB.ua.

"Подібні статті виходять в авторитетних виданнях, підписані відомими журналістами й експертами, мають широке розголошення і цілком очевидні наслідки, які навряд чи сприяють посиленню морального духу і підвищенню національної стійкості будь-якої країни у стані війни. Хоча, безумовно, об’єктивний погляд зі сторони важливий завжди. Але з огляду на появу певної інформаційної тенденції, яка, можливо, зокрема, має на меті підготовку ґрунту і ненав'язливе підштовхування українців до компромісів і переговорів, здається необхідним озброїтися рядом важливих тез, про які воліють не писати і, тим більше, широко не обговорювати на Заході та у світі", - сказав Данілов.

Він нагадав, що Україна вимушена вести повноцінну конвенційну війну проти ядерної держави, при цьому утримуючи стратегічну ініціативу.

Які особливості війни Росії проти України окреслив Данілов – в нашій новині, докладніше – в статті.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони. Основна тема засідання — військово-лікарські комісії.

Як повідомив президент, на засіданні було вирішено провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

Подробиці – в новині.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував інцидент у Дніпрі, де патрульний поліцейський застрелив водія.

Він зазначив, що ця ситуація у Дніпрі — серйозний прецедент. Винних визначить слідство.

«Однак є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно не бити поліцейських. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи», — написав міністр.

Також Патрульна поліція опублікувала відео з бодікамер поліцейських у Дніпрі, які затримували водія автомобіля та смертельно поранили його.

Відео та подробиці – в новині.

Колишній народний депутат чотирьох скликань, голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергій Пашинський продовжить координацію підприємств для розвитку ВПК України.

Про це Пашинський розповів в інтерв'ю LB.

«Я принципово прийняв рішення не повертатись у публічну політику. Бо я бачу себе як лобіст, організатор і координатор розвитку військово-промислового комплексу України. Звичайно, публічна політика дає якісь переваги. Але в той же час я прекрасно розумію, що після перемоги нам треба буде будувати іншу державу. І якщо я хочу бути ефективним менеджером розвитку ВПК, то мені треба буде співпрацювати з різними політичними таборами, з людьми, що мають різні політичні погляди. Тому суб'єктність у політиці якраз буде мені шкодити. Я прийняв це рішення. І я не збираюся змінювати його найближчим часом», — заявив він.

Пашинський наголосив, що зосередить свою роботу у сфері ВПК.

Докладніше – в нашій новині і безпосередньо в інтерв'ю.

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення чотирьох російських літаків Іл-56 під час атаки безпілотників на російський Псков. Ще два літаки можуть бути пошкодженими, пише УП із посиланням на слова представника ГУР Андрія Юсова та анонімного співрозмовника в управлінні.

Джерело журналістів нагадало, що розвідка проводить комплекс заходів у межах спецоперації в Криму і за його межами. Співрозмовник сказав, що за атакою стоять ГУР та інші складові Сил оборони.

Нічну атаку дронів на російські військові обʼєкти в медіа називають найбільшою за весь час війни.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!