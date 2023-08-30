Майже 500 мешканців Сумщини отримали компенсацію за пошкоджене майно

На сьогодні 492 жителя Сумської області отримали компенсацію за пошкоджене майно за допомогою єВідновлення на суму 41,285 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Наразі мешканці Сумщини направили 1130 заяв щодо надання компенсації за пошкоджене майно. З них 956 взяті в обробку.

Вже прийняті рішення щодо компенсації за пошкоджене майно 543 жителям Сумщини на суму майже 45,7 млн гривень.

Станом на сьогодні 32 громади Сумської області створили комісії з компенсації за зруйноване майно, а решта громад мають створити їх якомога швидше.

Нагадаємо, до програми єВідновлення, котра допомагає українцям відновлювати постраждалі від російської агресії домівки, доєднались ще три банки.