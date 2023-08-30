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У Києві провели акцію на підтримку цивільних заручників, яких утримує Росія

Відомо про понад 150 пенітенціарних закладів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України, де безпідставно утримують цивільних українців.

У Києві провели акцію на підтримку цивільних заручників, яких утримує Росія
Фото: Макс Требухов

У Міжнародний день насильницьких зникнень Центр громадянських свобод провів акцію біля Міністерства закордонних справ на підтримку цивільних ув'язнених «ГОЛОСИ / VOICES».

Про це повідомляє LB.ua.

У межах акції відбулися зустріч із рідними цивільних, яких утримує Росія та перформанс від команди Actors For Future, де актори показали, у яких умовах утримують заручників. Також відбулася презентація брошури з 50 історіями цивільних ув'язнених, створеної в межах ініціативи PrisonersVoice.

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Центру громадянських свобод відомо про понад 150 пенітенціарних закладів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України, де безпідставно утримують цивільних громадян, яких викрали під час окупації з власних домівок, дорогою в магазин або з робочого місця. Тисячі цивільних нині утримує Росія: їх катують, морять голодом, чинять психологічний тиск та поміщають в інформаційний вакуум, з невинних людей знущаються морально та фізично.

Викрадення українських патріотів на окупованих територіях, а також зухвале порушення прав людини стало звичною стратегією для Російської Федерації, а практика насильницьких зникнень стала одним з розповсюджених методів залякування громадян на окупованих територіях.

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