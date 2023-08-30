Що відомо про цей інцидент і що кажуть юристи?

За попередньою версією Державного бюро розслідувань , патрульні намагалися зупинити авто, водій якого порушував правила дорожнього руху. Після того як машину таки зупинили, її керманич поводився агресивно "та мав усі ознаки алкогольного сп’яніння".

29 серпня в Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка , який поліз у бійку з правоохоронцями.

Перебіг подій

Увечері 29 серпня в мережу виклали відео, зняте неповнолітнім сином водія. На ньому немає початку діалогу патрульних із людьми в машині.

Відео стартує з того, як патрульні, відчинивши дверцята, намагаються дістати з місця водія жінку – впираючись, вона періодично розвертається до хлопця з телефоном і запитує, чи той знімає. Усе це супроводжується лайкою і жінки, і чоловіка, що на пасажирському сидінні. Він усіляко намагається втримати партнерку та допомагає відбиватися від рук патрульних.

Коли поліцейські все ж витягують пані на землю, чоловік виходить з авто і влаштовує бійку з правоохоронцями. До нього, схоже, долучається і партнерка. Поліцейські застосовують перцевий балончик, але пару з автівки це не зупиняє.

На кадрах, які хлопець зняв надворі, видно, як чоловік кинув поліцейського на землю і пішов убік, до жінки, яка "розбиралася" з патрульною. Усе це під вигуки дітей "Папа, давай". У цей момент правоохоронець дістав табельний пістолет – пролунали три постріли. Чоловік упав на землю. Медики, які прибули на місце події, намагалися врятувати його, але поранення виявились летальними.

30 серпня місцеве видання "Дніпро оперативний" оприлюднило відео, на якому автівка порушує правила дорожнього руху. На ньому видно, як автомобіль "Ягуар" з правого ряду повертає ліворуч, просто перед очима патрульних. Далі правоохоронці намагаються зупинити авто.

Також видання опублікувало фото, яке, як зазначено, зробили через хвилину після того, як автівка порушила правила дорожнього руху. На фото видно, що за кермом – чоловік; жінка, яка опинилася за кермом, коли патрульні просили пару вийти з машини, – на пасажирському сидінні.

Фото: Дніпро оперативний

Як з’ясувалося, загиблий – 38-річний Джумбері Сілогава, уродженець смт Петриківка. Посилаючись на дані You Control, ЗМІ зазначають, що основними видами діяльності Сілогави були "роздрібна торгівля з лотків і на ринках", а також організація поховань і наданням суміжних послуг.

Його також підозрюють у співпраці з місцевим кримінальним авторитетом. У Сілогави залишилося двоє синів і дружина, з якою вони нещодавно розлучилися. В момент інциденту в машині була не вона.

Фото: telegraf.com.ua Загиблий Джумбері Сілогава

У цій історії є чимало запитань: як саме вона почалася, як за кермом опинилася жінка? Адже, за даними Державного бюро розслідувань, у порушенні ПДР (кермування в нетверезому стані) підозрюють саме чоловіка.

В обговоренні цієї новини суспільство розділилося на два табори: ті, хто підтримує дії патрульного, і ті, хто вказує на перевищення повноважень. Перші вважають, що застосування зброї було виправданим, адже чоловік з жінкою чинили агресивний спротив правоохоронцям, а напарниці патрульного загрожувала небезпека. Згодом, до речі, з’явилося фото патрульної, на якому її обличчя в крові, ніс розбитий.

Фото: Патрульна поліція

Другі зауважують, що патрульний не зробив попереджувального пострілу в повітря. А також вважають, що він міг цілитися і по кінцівках, а не стріляти в тулуб.

Офіційно

Інцидент нині розслідує ДБР, вивчає всі обставини. Воно розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України:

Убивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Перевищення влади або службових повноважень. Карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: ДБР

У Дніпровській обласній прокуратурі напередодні повідомили, що затримали поліцейського, який використав зброю.

За даними слідства, водій та пасажири відмовились вийти з авто на вимогу поліцейських. Тоді правоохоронці почали силою витягували потерпілих із авто та використали газовий балончик.

"Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру", – йдеться в повідомленні.

У Патрульній поліції заявили, що сприятимуть слідству. А патрульним нададуть повну юридичну підтримку.

"Ситуація важка. Буде зроблений повний розбір і вжиті певні заходи. І я ще раз повторюю, що кваліфікацію сформує слідство, а висновки зробить суд", – написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Фото: МВС Олексій Білошицький

Що кажуть юристи

У юридичній компанії "Міллер" проаналізували доступні відеозаписи з події в Дніпрі. В спільній заяві компанії нагадують, що пункт 1 ч. 4 ст. 46 Закону України “Про Національну поліцію” допускає використання поліцейським у виняткових випадках вогнепальної зброї, “зокрема для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю”.

Разом із тим, згідно закону, поліцейський мав попередити про намір використати зброю, зазначають у компанії. На відео видно, як патрульний одразу скерував пістолет у напрямку правопорушника і тричі вистрілив.

“Більше ясності у дану ситуацію можуть дати відеозаписи з бодікамер поліцейських, оскільки на відео не зафіксовано, що робив водій після того, як припинив свій напад на одного з патрульних. За версією, що розповсюджується у соціальних мережах, водій одразу напав на іншу патрульну, у якої потім були зафіксовані тілесні ушкодження”, – зазначають юристи.

У даному випадку застосовувати зброю без попередження поліцейський не міг, вважають у юридичній компанії. Таку можливість закон допускає лише у випадках, коли:

особа, яку правоохоронець зі зброєю в руках намагається затримати, продовжує до нього наближатися чи торкатися зброї;у разі збройного нападу чи з застосуванням бойової техніки, транспорту чи засобів, які загрожують життю чи здоров'ю людей;якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;якщо особа чинить збройний опір;якщо особа намагається заволодіти вогнепальною зброєю.

Зокрема, юристи додають, що “в законі визначається, що поліцейський може застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападуЙ. Тому в процесі розслідування також мають встановити, в яку частину тіла стріляв і поцілив правоохоронець.

Фото: Telegran-канал Дніпро оперативний

На аргумент про те, що в машині були діти, в компанії відповідають, що наявність неповнолітніх не дає права нападати на поліцейських. Адже є законні алгоритми дій – звернутися до адвокатів, фіксувати допущені порушення, звернутися на гарячу лінію патрульної поліції, ДБР тощо.

“Для кваліфікації дій поліцейського саме за ч. 1 ст. 115 КК України, як умисне вбивство, слідчі ДБР повинні будуть довести існування у поліцейського наміру та бажання саме спричинити смерть водія. З практики, у подібних ситуаціях це вкрай спірне питання, але воно прямо впливає на існування складу кримінального правопорушення у діях поліцейського. Як правило, це доводиться комплексом доказів”, – пояснюють у компанії "Міллер".

Експерти вважають, що слідчі ДБР повинні встановити докладний розвиток події і що їм передувало, а також психологічних стан її учасників.

У юридичній компанії додають: “Відверто дивує, що у мережі відсутня будь-яка інформація про розслідування у окремому провадженні саме факту нападу на поліцейських. На нашу думку, має бути зареєстровано окреме провадження за ст. 345 КК України (насильство щодо працівника правоохоронного органу), у якому буде надана також оцінка діям водія та пасажирки авто. Це, у свою чергу, забезпечить повноту розслідування дій поліцейського та допоможе відповісти на питання, чи дійсно присутній факт перевищення службових повноважень”.