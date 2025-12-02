Головне за ніч та ранок вівторка, 2 грудня: удар по багатоповерхівці в Краматорську, понад 220 боєзіткнень, жалоба у Дніпрі

Нічна повітряна атака, 226 бойових зіткнень, бої на Покровському напрямку, ворожі обстріли, Зеленський в Ірландії.

Сьогодні, 2 грудня, у Дніпрі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок вчорашнього ракетного обстрілу. У місті загинули четверо людей.

"Сьогодні Дніпро в жалобі за тими, чиї життя обірвав ракетний удар напередодні. Атакувавши місто, росіяни вбили 4 мешканців. Світла пам'ять загиблими. І співчуття всім, хто втратив найрідніших", – написав у телеграмі в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

По допомогу до лікарів, за останніми даними, звернулися ще двоє постраждалих. Загалом постраждали дніпрян 45.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 226 зіткнень, інтенсивні бої йшли на п'яти напрямках.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 110 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 175 030 осіб.

Армія Росії вночі атакувала житлову дев'ятиповерхівку в Краматорську. Загинула одна людина.

Пожежа внаслідок удару охопила два під'їзди – з 1 по 8 поверхи, повідомили в ДСНС.

"Надзвичайники врятували п’ятьох мешканців та ліквідували масштабну пожежу у двох під’їздах – з 1 по 8 поверхи", – йдеться у повідомленні.

Місцева влада закликає мешканців Донецької області, які бажають виїхати до безпечніших місць, звертатися на гарячі лінії.

У лікарні помер чоловік, поранений під час російського удару по Києву 29 листопада. Кількість жертв тієї ворожої атаки тепер зросла до трьох.

Уночі ППО знешкодила 39 із 62 запущених Росією дронів.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.

У Генпрокуратурі повідомили про затримання колишнього топчиновника "Енергоатому". Його підозрюють у маніпуляціях під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. У прокуратурі кажуть, що це – документ, який напряму стосується ядерної безпеки країни.

"Киівська міська прокуратура спільно з ГУ СБ України в місті Києві та Київській області затримали колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП «НАЕК «Енергоатом». Він же — колишній перший заступник міністра енергетики України", – йдеться на телеграм-каналі генерального прокурора Руслана Кравченка.

Чиновнику готують підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).

Літак Президента України Володимира Зеленського незадовго до 1 години ночі за київським часом здійснив посадку у Дубліні. Це перший офіційний візит глави держави до Республіки Ірландія.

Зеленський у вівторок зустрінеться з прем'єр-міністром Міхалом Мартіном, новообраною президенткою Кетрін Конноллі та міністеркою закордонних справ Гелен МакЕнті. Його супроводжуватиме дружина Олена.

Президент також особисто заслухає доповідь від української делегації на чолі з Рустемом Умеровим щодо результатів перемовин, які відбулися у Вашингтоні.

За інформацією агенції Bloomberg, поблизу берегів Африки біля Сенегалу відбувся підрив ще одного, третього за останній час танкера, що належить до так званого "тіньового нафтового флоту" Росії.

Судно Mersin зазнало чотирьох зовнішніх вибухів, внаслідок чого вода проникнула до машинного відділення. Проте танкер вдалося стабілізувати, екіпаж не постраждав, витоку нафти не зафіксовано.

Попередні два інциденти з кораблями "тіньового флоту" відбулися у Чорному морі. Джерела LB стверджують, що порушники санкцій зазнали атаки морськими дронами Служби безпеки України. Чи пов'язані з діяльністю СБУ вибухи біля Африки - наразі невідомо.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!