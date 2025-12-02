Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСуспільствоВійна

Зросла кількість жертв удару по Києву 29 листопада

Помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час російської атаки. 

Зросла кількість жертв удару по Києву 29 листопада
наслідки обстрілів Києва 29 листопада
Фото: ДСНС Києва

У лікарні помер чоловік, поранений під час російського удару по Києву 29 листопада. Кількість жертв тієї атаки тепер зросла до трьох.

Про це вранці вівторка повідомив мер міста Віталій Кличко. Інші деталі невідомі.

"Л ікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані", – розповів мер міста.

В ніч на суботу 29 листопада Росія била по українській столиці протягом десяти годин. В кілька хвиль запустила ракети різних типів, а також безперервно гатила дронами.

Пошкодження були зафіксовані в багатьох районах міста. Як завжди під час російських ударів, постраждали житлові будинки. Під ударом була і інфраструктура.

Кількість поранених станом на ранок становила 38 людей, двоє були вбиті.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies