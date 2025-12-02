Зросла кількість жертв удару по Києву 29 листопада

Помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час російської атаки.

У лікарні помер чоловік, поранений під час російського удару по Києву 29 листопада. Кількість жертв тієї атаки тепер зросла до трьох.

Про це вранці вівторка повідомив мер міста Віталій Кличко. Інші деталі невідомі.

"Л ікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані", – розповів мер міста.

В ніч на суботу 29 листопада Росія била по українській столиці протягом десяти годин. В кілька хвиль запустила ракети різних типів, а також безперервно гатила дронами.

Пошкодження були зафіксовані в багатьох районах міста. Як завжди під час російських ударів, постраждали житлові будинки. Під ударом була і інфраструктура.

Кількість поранених станом на ранок становила 38 людей, двоє були вбиті.