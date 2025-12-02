Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 грудня відбулося 191 бойове зіткнення.

Кожне четверте боєзіткнення - на Покровському напрямку.

Сили оборони продовжують ведення оборонних операцій у Покровську, Вовчанську і Куп'янську. Заяви Росії про захоплення цих населених пунктів не відповідають дійсності, повідомили в Генштабі.

Росія оголосила про їх окупацію задля впливу на учасників міжнародних переговорів, вважає Генштаб.

"У Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат", – йдеться у повідомленні. В Генштабі додали, що оборонці вже знищили групу росіян, що під покровом туману розгорнула триколор.

"Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного", – запевнили в Генштабі.

У лікарні померла жінка, поранена унаслідок ракетного удару по Тернополю. Таким чином станом на 2 грудня кількість загиблих внаслідок тієї ворожої атаки зросла до 36 осіб.

"До тернопільської поліції надійшло повідомлення від судово-медичного експерта лікарні Святого Луки у Львові про те, що від вибухових травм померла жінка, 1944 року народження", – повідомила Національна поліція.

Літня жінка проживала у Тернополі в будинку по вулиці 15 квітня, куди 19 листопада влучила ворожа ракета.

Наразі безвісти зниклими вважаються четверо дорослих та дитина. Серед жертв – 29 дорослих та семеро дітей.

Верховна Рада на вимогу Міжнародного валютного фонду повинна ухвалити бюджет на наступний рік до кінця грудня. За оптимістичними сподіваннями, це відбудеться цього тижня.

За песимістичними – 15-16 числа. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив на організованій LB та EFI Group дискусії “Нова країна”.

Він нагадав, що зараз фінанси держави дуже залежать від МВФ, який є бенчмарком для інших партнерів.

“Зараз голоси, може, і є. Іде дискусія по освіті тільки, яка визначить, чи буде 260 чи 240 умовно”, – прокоментував Корнієнко.

Він додав, що зараз потрібно розблокувати роботу Верховної Ради, заблоковану фракцією “Євросолідарність”. З її представниками проводять консультації, зокрема – від команди уряду.

Слідство по справі “Мідас” зараз перейшло в стадію фінансового розслідування. Про це директор НАБУ Семен Кривонос повідомив на організованому LB та EFI Group заході.

Він підкреслив, що слідство не концентрується на публікації плівок з розмовами фігурантів. Плівки публікують лише на етапі розсекречування негласних слідчих дій. “Ми не знімаємо серіал, ми розслідуємо злочини. Перейшли в стадію фінансового розслідування”, – сказав керівник антикорупційного органу.

Президент США Дональд Трамп під час засідання уряду заявив, що Штати більше не здійснюють фінансової підтримки України у війні проти Росії, передає The Guardian.

За його словами, Вашингтон тепер лише продає зброю країнам НАТО, але не надає Києву прямих коштів.

Трамп зазначив, що американська сторона все ж намагається сприяти завершенню війни: «Ми маємо проблему з війною, яку наші люди зараз намагаються владнати між Росією та Україною». Він підтвердив, що наразі в Росії перебувають американські представники, які «намагаються з’ясувати, чи вдасться це владнати».

