"Укренерго": завтра діятимуть обмеження споживання від 0,5 до 3 черг

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Фото: pixabay

Завтра, 4 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – наголошують в енергокомпанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг,

Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. В "Укренерго" радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
