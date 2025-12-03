7 корпус ДШВ: росіяни штурмують північну сторону Покровська

Пілоти БПЛА бригади «Хижак» готують до вильоту безпілотник-бомбардувальник GARA на лінії фронту під Покровськом, 2 листопада 202

Операція Сил оборони із розширення логістичних коридорів у Покровській агломерації триває.

Про це ідеться у заяві 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Ворог увʼяз у міських боях за Покровськ та наразі не може захопити місто з допомогою зброї. Тому противник намагається посилити пропаганду та дезінформацію, маніпулюючи вигадками про нібито "захоплення Покровська". Як відкрито, так і приховано", – ідеться у заяві.

За інформацією військових ситуація у смузі відповідальності Сил оборони залишається складною.

Ворог активно штурмує північну частину Покровська. Українські військові продовжують виконувати завдання з оборони міста, стримуючи просування росіян.

На окремих ділянках ворог намагається діяти біля логістичних шляхів. Однак у цих зонах швидкість ліквідації ворога – вища за швидкість його переміщення.

"Логістика залишається ускладненою, але функціонує. Триває операція із розширення логістичних коридорів. Попри інтенсивні бойові дії, за останній тиждень угруповання сил оборони в районі Мирнограда провело кілька ротацій особового складу", – ідеться у повідомленні.