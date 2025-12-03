США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
7 корпус ДШВ: росіяни штурмують північну сторону Покровська

Російські військові намагаються діяти біля логістичних шляхів, де зазнають втрат.

7 корпус ДШВ: росіяни штурмують північну сторону Покровська
Пілоти БПЛА бригади «Хижак» готують до вильоту безпілотник-бомбардувальник GARA на лінії фронту під Покровськом, 2 листопада 202
Фото: EPA/UPG

Операція Сил оборони із розширення логістичних коридорів у Покровській агломерації триває. 

Про це ідеться у заяві 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Ворог увʼяз у міських боях за Покровськ та наразі не може захопити місто з допомогою зброї. Тому противник намагається посилити пропаганду та дезінформацію, маніпулюючи вигадками про нібито "захоплення Покровська". Як відкрито, так і приховано", – ідеться у заяві.

За інформацією військових ситуація у смузі відповідальності Сил оборони залишається складною. 

Ворог активно штурмує північну частину Покровська. Українські військові продовжують виконувати завдання з оборони міста, стримуючи просування росіян.

На окремих ділянках ворог намагається діяти біля логістичних шляхів. Однак у цих зонах швидкість ліквідації ворога – вища за швидкість його переміщення.

"Логістика залишається ускладненою, але функціонує. Триває операція із розширення логістичних коридорів. Попри інтенсивні бойові дії, за останній тиждень угруповання сил оборони в районі Мирнограда провело кілька ротацій особового складу", – ідеться у повідомленні.
