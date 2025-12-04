Київська міська рада перейменувала вулицю Волго-Донську на честь полеглого воїна та Героя України Павла Петриченка.
Про це повідомляється на сайті міськради.
Павло Петриченко: "Я пам\'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
У радянський час було поширено називати вулиці на честь великих інфраструктурних чи військових проєктів, щоб підкреслити "досягнення" держави. Вулицю Волго-Донську в Києві назвали на честь Волго-Донського каналу, який відкрили у 1952 році.
Загалом на сьогоднішньому засіданні депутати перейменували 10 столичних об'єктів, назви яких були пов'язані з країною-агресоркою.
Голосіївський район:
- вулиця Левітана – вулиця Лукрецька.
Оболонський район:
- проспект Маршала Рокоссовського – проспект Дмитра Павличка.
Печерський район:
- частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька.
Дарницький район:
- вулиця Суворова – вулиця Людмили Фої;
- вулиця Волго-Донська – вулиця Павла Петриченка.
Дніпровський район:
- вулиця Сулеймана Стальського – вулиця Ігоря Юхновського;
- провулок Макаренка – провулок Софії Окуневської;
- вулиця Макаренка – вулиця Батальйону Шейха Мансура.
Святошинський район:
- провулок Дунаєвського – провулок Цундарівський;
- вулиця Дунаєвського – вулиця Цундарівська.
"Дерусифікація – це не про заміну табличок, а про повернення собі голосу й пам’яті. Росія десятиліттями нав’язувала чужі назви, щоб розмити нашу ідентичність. Сьогодні було перейменовано ще 10 міських об’єктів. Ми знімаємо колоніальний вплив, позбавляємо агресора символічної присутності у столиці й утверджуємо наш український простір свободи. У розпал російсько-української війни така робота – частина нашого спротиву. Дякую киянам, експертам і всім громадам, які підтримали ці рішення. Разом ми формуємо міський простір, який говорить українськими сенсами і працює на нашу Перемогу", – наголосила депутатка міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.
- Павло Петриченко - військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, командир відділенння БПЛА, аеророзвідник і громадський активіст. Він воював на півдні і сході України, брав активну учать у звільненні Херсонщини, у найзапекліших боях на сході України – за Авдіївку, Кліщіївку, Красногорівку, знищив десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів. Він був автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні.
- Павло загинув в бою 15 квітня 2024 року. Похований у Києві на Аскольдовій могилі.
- У липні минулого року на сайті Київради запустили петицію щодо перейменування вулиці Волго-Донської на честь Петриченка.