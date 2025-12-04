Київська міська рада перейменувала вулицю Волго-Донську на честь полеглого воїна та Героя України Павла Петриченка.

Про це повідомляється на сайті міськради.

У радянський час було поширено називати вулиці на честь великих інфраструктурних чи військових проєктів, щоб підкреслити "досягнення" держави. Вулицю Волго-Донську в Києві назвали на честь Волго-Донського каналу, який відкрили у 1952 році.

Загалом на сьогоднішньому засіданні депутати перейменували 10 столичних об'єктів, назви яких були пов'язані з країною-агресоркою.

Голосіївський район:

вулиця Левітана – вулиця Лукрецька.

Оболонський район:

проспект Маршала Рокоссовського – проспект Дмитра Павличка.

Печерський район:

частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька.

Дарницький район:

вулиця Суворова – вулиця Людмили Фої;

вулиця Волго-Донська – вулиця Павла Петриченка.

Дніпровський район:

вулиця Сулеймана Стальського – вулиця Ігоря Юхновського;

провулок Макаренка – провулок Софії Окуневської;

вулиця Макаренка – вулиця Батальйону Шейха Мансура.

Святошинський район:

провулок Дунаєвського – провулок Цундарівський;

вулиця Дунаєвського – вулиця Цундарівська.

"Дерусифікація – це не про заміну табличок, а про повернення собі голосу й пам’яті. Росія десятиліттями нав’язувала чужі назви, щоб розмити нашу ідентичність. Сьогодні було перейменовано ще 10 міських об’єктів. Ми знімаємо колоніальний вплив, позбавляємо агресора символічної присутності у столиці й утверджуємо наш український простір свободи. У розпал російсько-української війни така робота – частина нашого спротиву. Дякую киянам, експертам і всім громадам, які підтримали ці рішення. Разом ми формуємо міський простір, який говорить українськими сенсами і працює на нашу Перемогу", – наголосила депутатка міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.