У Києві вулицю Волго-Донську перейменували на честь загиблого героя Павла Петриченка

Загалом сьогодні перейменували 10 столичних об'єктів, назви яких пов'язані з Росією.

У Києві вулицю Волго-Донську перейменували на честь загиблого героя Павла Петриченка
Павло Петриченко
Фото: Марина Петриченко

Київська міська рада перейменувала вулицю Волго-Донську на честь полеглого воїна та Героя України Павла Петриченка.

Про це повідомляється на сайті міськради.

У радянський час було поширено називати вулиці на честь великих інфраструктурних чи військових проєктів, щоб підкреслити "досягнення" держави. Вулицю Волго-Донську в Києві назвали на честь Волго-Донського каналу, який відкрили у 1952 році. 

Загалом на сьогоднішньому засіданні депутати перейменували 10 столичних об'єктів, назви яких були пов'язані з країною-агресоркою. 

Голосіївський район:

  • вулиця Левітана – вулиця Лукрецька.

Оболонський район:

  • проспект Маршала Рокоссовського – проспект Дмитра Павличка.

Печерський район:

  • частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька.

Дарницький район:

  • вулиця Суворова – вулиця Людмили Фої;
  • вулиця Волго-Донська – вулиця Павла Петриченка.

Дніпровський район:

  • вулиця Сулеймана Стальського – вулиця Ігоря Юхновського;
  • провулок Макаренка – провулок Софії Окуневської;
  • вулиця Макаренка – вулиця Батальйону Шейха Мансура.

Святошинський район:

  • провулок Дунаєвського – провулок Цундарівський;
  • вулиця Дунаєвського – вулиця Цундарівська.

"Дерусифікація – це не про заміну табличок, а про повернення собі голосу й пам’яті. Росія десятиліттями нав’язувала чужі назви, щоб розмити нашу ідентичність. Сьогодні було перейменовано ще 10 міських об’єктів. Ми знімаємо колоніальний вплив, позбавляємо агресора символічної присутності у столиці й утверджуємо наш український простір свободи. У розпал російсько-української війни така робота – частина нашого спротиву. Дякую киянам, експертам і всім громадам, які підтримали ці рішення. Разом ми формуємо міський простір, який говорить українськими сенсами і працює на нашу Перемогу", – наголосила депутатка міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

  • Павло Петриченко - військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, командир відділенння БПЛА, аеророзвідник і громадський активіст. Він воював на півдні і сході України, брав активну учать у звільненні Херсонщини, у найзапекліших боях на сході України – за Авдіївку, Кліщіївку, Красногорівку, знищив десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів. Він був автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні.
  • Павло загинув в бою 15 квітня 2024 року. Похований у Києві на Аскольдовій могилі.
  • У липні минулого року на сайті Київради запустили петицію щодо перейменування вулиці Волго-Донської на честь Петриченка.
