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Київраду просять перейменувати вулицю в столиці на честь загиблого військовослужбовця Павла Петриченка

Павло Петриченко загинув в бою 15 квітня 2024 року. 

Київраду просять перейменувати вулицю в столиці на честь загиблого військовослужбовця Павла Петриченка
Павло Петриченко
Фото: Марина Петриченко

На сайті Київради запустили петицію щодо перейменування вулиці Волго-Донської на честь загиблого військовослужбовця Павла Петриченка.

“Імʼя Павла Петриченка повинно бути вшановане в міському просторі Києва. Пропоную перейменувати вулицю Волго-Донську в Дарницькому районі міста Києва на вулицю Павла Петриченка”, - йдеться в петиції.

Авторка петиції, Марина Петриченко, нагадує, що в Дарницькому районі Києва досі є вулиця Волго-Донська, названа на честь Волго-Донського судноплавного каналу імені Леніна на території Росії.

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Павло Петриченко - військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, командир відділенння БПЛА, аеророзвідник і громадський активіст. 

Він воював на півдні і сході України, брав активну учать у звільненні Херсонщини, у найзапекліших боях на сході України – за Авдіївку, Кліщіївку, Красногорівку, знищив десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів.

Також Павло Петриченко був автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні.

Павло Петриченко загинув в бою 15 квітня 2024 року. Похований у Києві на Аскольдовій могилі.

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