Росіяни обстріляли Слатине на Харківщині, є руйнування

Російська армія завдала щонайменше 6 ударів по Слатиному на Харківщині. Унаслідок обстрілів виникли пожежі, є руйнування, під завалами можуть перебувати люди.
Про це повідомив очільник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
"Російська армія завдала щонайменше 6 ударів по Слатиному з невідомого типу зброї. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено декілька приватних будинків, у селищі тривають пожежі, які намагаються локалізувати підрозділи ДСНС", — ідеться у дописі.
За інформацією від місцевих мешканців, під завалами зруйнованих будинків можуть перебувати люди.
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