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Росіяни обстріляли Слатине на Харківщині, є руйнування

Під завалами зруйнованих будинків можуть перебувати люди.

Росіяни обстріляли Слатине на Харківщині, є руйнування
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Російська армія завдала щонайменше 6 ударів по Слатиному на Харківщині. Унаслідок обстрілів виникли пожежі, є руйнування, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив очільник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

"Російська армія завдала щонайменше 6 ударів по Слатиному з невідомого типу зброї. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено декілька приватних будинків, у селищі тривають пожежі, які намагаються локалізувати підрозділи ДСНС", — ідеться у дописі.

За інформацією від місцевих мешканців, під завалами зруйнованих будинків можуть перебувати люди.

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