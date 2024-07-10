Партизани знайшли велику тренувальну базу РФ на Луганщині

На цій базі щомісяця до тисячі людей проходять навчання для подальшої відправки на фронт.

Агент партизанського руху "АТЕШ" розвідав велику тренувальну базу РФ у Луганській області.

Про це йдеться у телеграм-каналі партизанського руху.

“Наш агент з числа військовослужбовців Росії провів розвідку тренувальної бази всього в 30 км від Слов'яносербська. Тут російські окупаційні війська готують свої штурмові групи”, – ідеться у повідомленні.

За інформацією, крім штурмових груп, там також навчають медиків, саперів та снайперів. Через величезну територію полігону, навчатися можуть і танкісти.

“На цій базі щомісяця до тисячі людей інтенсивно навчаються, щоби служити агресивним інтересам ворога. Ми зібрали потрібну інформацію для того, щоб ускладнити або унеможливити навчання вс рф на цьому полігоні”, – зазначили у партиззанському русі.