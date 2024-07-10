Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани знайшли велику тренувальну базу РФ на Луганщині

На цій базі щомісяця до тисячі людей проходять навчання для подальшої відправки на фронт.

Партизани знайшли велику тренувальну базу РФ на Луганщині
Фото: "Атеш"

Агент партизанського руху "АТЕШ" розвідав велику тренувальну базу РФ у Луганській області.

Про це йдеться у телеграм-каналі партизанського руху.

“Наш агент з числа військовослужбовців Росії провів розвідку тренувальної бази всього в 30 км від Слов'яносербська. Тут російські окупаційні війська готують свої штурмові групи”, – ідеться у повідомленні.

За інформацією, крім штурмових груп, там також навчають медиків, саперів та снайперів. Через величезну територію полігону, навчатися можуть і танкісти.

“На цій базі щомісяця до тисячі людей інтенсивно навчаються, щоби служити агресивним інтересам ворога. Ми зібрали потрібну інформацію для того, щоб ускладнити або унеможливити навчання вс рф на цьому полігоні”, – зазначили у партиззанському русі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies