У Нікополі внаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина

Ворог знову атакував Дніпропетровщину дронами та бив з артилерії.

Упродовж дня російські окупанти обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії і атакували БпЛА. У Нікополі постраждали п'ятеро людей, серед них — 13-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Найбільше дісталося самому Нікополю. Там є загиблий. І загалом – п’ятеро постраждалих. Серед них 13-річний хлопчик. У місті сталося кілька займань. З усіма вогнеборці впоралися", — ідеться у повідомленні.

Відомо про пошкодження транспортного, комунального і двох агропідприємств. Також руйнувань зазнали 23 приватні будинки, 6 господарських споруд, теплиці, будівля, що не експлуатувалася. 2 гаражі зруйновані, півтора десятки – потрощені. Побиті авто.

Зачепило газогони та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді понівечене промислове підприємство. Вибухи лунали у Марганецькій та Покровській громадах.