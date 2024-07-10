У Нікополі внаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина

Упродовж дня російські окупанти обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії і атакували БпЛА. У Нікополі постраждали п'ятеро людей, серед них — 13-річний хлопчик.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Найбільше дісталося самому Нікополю. Там є загиблий. І загалом – п’ятеро постраждалих. Серед них 13-річний хлопчик. У місті сталося кілька займань. З усіма вогнеборці впоралися", — ідеться у повідомленні.
Відомо про пошкодження транспортного, комунального і двох агропідприємств. Також руйнувань зазнали 23 приватні будинки, 6 господарських споруд, теплиці, будівля, що не експлуатувалася. 2 гаражі зруйновані, півтора десятки – потрощені. Побиті авто.
Зачепило газогони та лінії електропередач.
У Червоногригорівській громаді понівечене промислове підприємство. Вибухи лунали у Марганецькій та Покровській громадах.