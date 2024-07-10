ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку РФ, ‒ Зеленський
Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку РФ, ‒ Зеленський
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли населені пункти Херсонщини, серед поранених — рятувальник

Унаслідок обстрілів загинула людина, п'ятеро постраждалих.

Окупанти обстріляли населені пункти Херсонщини, серед поранених — рятувальник
Ліквідація пожежі на Херсонщині
Фото: ДСНС

Через російські обстріли у Херсонській області загинула одна людина, п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомила Національна поліція.

"На Херсонщині через ворожі удари одна людина загинула та ще п'ять дістали поранень, серед них рятувальник", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вдень російські окупанти вдарили з артилерії по Кізомису, внаслідок чого загинув 74-річний чоловік. Пізніше окупанти скинули вибухівку з дрона на подвір'я житлового будинку цього самого села, постраждав 34-річний чоловік. 

У Станіславі під ворожий артилерійський удар потрапила 60-річна жінка. У Садовому внаслідок повторного удару постраждав 28-річний працівник ДСНС. 

З безпілотника окупанти цілеспрямовано атакували прибережну зону Дніпровського району Херсона — двоє чоловіків дістали травм.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies