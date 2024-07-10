Україні потрібно 128 винищувачів F-16, щоб мати змогу протистояти Росії в небі, – Зеленський

“У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо”.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні заявив, що Україні потрібно 128 винищувачів F-16, щоб могти протистояти Росії в небі.

"Проблема з F-16 полягає в кількості й датах. Давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128 [...] Поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них дорівнятися у небі", – зауважив президент.

Зазначимо, що також під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні Володимир Зеленський закликав США зняти обмеження щодо ударів її зброєю по території РФ. Зокрема, президент озвучив, чого вдасться досягнути Україні після скасування заборони на дальні удари.