У Львові прощаються з лікаркою, яка загинула під час обстрілу “Охматдиту”

У Львові триває прощання з лікаркою Світланою Лук'янчик, яка 8 липня загинула внаслідок ворожого обстрілу дитячої лікарні “Охматдит” у Києві.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Прощаються зі Світланою у Гарнізонному храмі міста.

Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, її вихованням займалася рідна тітка.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця і інтернатуру. В “Охматдиті” працювала дитячим нефрологом.

Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі.