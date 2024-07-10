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У Львові прощаються з лікаркою, яка загинула під час обстрілу “Охматдиту”

Поховають Світлану Лук'янчик біля батьків, на Голосківському цвинтарі.

У Львові прощаються з лікаркою, яка загинула під час обстрілу “Охматдиту”
Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

У Львові триває прощання з лікаркою Світланою Лук'янчик, яка 8 липня загинула внаслідок ворожого обстрілу дитячої лікарні “Охматдит” у Києві.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Прощаються зі Світланою у Гарнізонному храмі міста.

Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, її вихованням займалася рідна тітка.

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Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця і інтернатуру. В “Охматдиті” працювала дитячим нефрологом.

Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі.

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