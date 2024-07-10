У Львові прощаються з лікаркою, яка загинула під час обстрілу “Охматдиту”

У Львові триває прощання з лікаркою Світланою Лук'янчик, яка 8 липня загинула внаслідок ворожого обстрілу дитячої лікарні “Охматдит” у Києві.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
Прощаються зі Світланою у Гарнізонному храмі міста.
Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, її вихованням займалася рідна тітка.
Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця і інтернатуру. В “Охматдиті” працювала дитячим нефрологом.
Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі.
- На момент російської атаки на лікарню 8 липня всередині перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників, проводились три складні операції.
- Унаслідок атаки поранені 300 людей, з них 8 ‒ діти. Двоє дорослих загинули. Пошкоджені 24 відділення.
- В ООН визнають, що смертельний удар по дитячій лікарні в Києві, ймовірно, був спричинений прямим попаданням російської ракети.