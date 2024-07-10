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Зеленський заявив, що Путін хотів взяти Харків, поки затримувався пакет допомоги від США

Конгрес США близько 6 місяців не міг ухвалити допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів. Потім вона ще довго надходила.

Зеленський заявив, що Путін хотів взяти Харків, поки затримувався пакет допомоги від США
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні заявив, що очільник Кремля Путін хотів швидко окупувати Харків, поки була затримка допомоги від США.  

"Він хотів використати цю паузу у понад пів року у Конгресі з цим рішенням, тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз”, сказав Зеленський. 

Глава держави зазначив, що Росія загарбала деякі селища вздовж кордону на Харківщині, але українським захисникам вдалося забрати людей, і таким чином зберегти їх. 

Зазначимо, що також під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні Володимир Зеленський закликав США зняти обмеження щодо ударів її зброєю по території РФ. Зокрема, президент озвучив, чого вдасться досягнути Україні після скасування заборони на дальні удари.

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