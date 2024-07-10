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З окупації вдалося повернути ще 8 дітей

Це діти віком від 7 до 17 років із Херсонської та Донецької областей. 

З окупації вдалося повернути ще 8 дітей
Фото ілюстративне
Фото: Микола Кулеба

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 8 дітей  із окупованих частин Херсонської та Донецької областей. 

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

"Чудова новина: в Україну нарешті дісталися іще восьмеро дітей зі своїми родинами. Серед них — діти від 7 до 17 років з окупованої частини Херсонської та Донецької областей", – написав він у телеграмі.

Також додав, що команді Save Ukraine  вже вдалося врятувати з Росії та тимчасово окупованих територій 405 дітей.

Кулеба розповів, що для Сергія, одного з повернутих підлітків, це вже була друга спроба виїхати з окупації. На кордоні його зупинила російська поліція, затримала і погрожувала відправити у тюрму. На допиті звинувачували хлопця в тому, що він говорить їм неправду й обіцяли привезти екстрасенса, щоб той його загіпнозував і все розповів.

Знущання й обшуки вдома довелося пережити також і Олені, матері двох дітей. Її одна донька має серйозну вроджену хворобу. Жінка з жахом розповіла про те, як росіяни били її до втрати свідомості, а потім наказали нікому не говорити, що в неї щось болить.

Ще один врятований підліток Тарас розповів, що для звʼязку в окупованому рідному місті придбав російську сімку. І щойно юнак активував номер, на нього одразу ж прийшло повідомлення, що можна приходити й влаштовуватися на російську службу за контрактом. І дарма, що власник сім-картки – неповнолітній.

А врятована 14-річна Мирослава розповіла, як російський військовослужбовець на кордоні погрожував пістолетом, щоб вона йшла на допит. Дівчина сьогодні щаслива, що нарешті у безпеці.

Зараз вже діти й дорослі в безпеці, попереду в них тривалий процес відновлення та відбудови їхнього життя в нових умовах.

  • За даними Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, всього в Україну вдалося повернути 736 дітей, яких незаконно вивезли в Росію від початку повномасштабного вторгнення.
  • Попередні оцінки кажуть, що принаймні 20 000 маленьких українців окупанти викрали і вивезли, але реальну цифру наразі з'ясувати неможливо. 
  • Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями. 
  • Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють. 
  • Україна хоче збільшити кількість ордерів на арешт від МКС за депортацію дітей Росією.
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