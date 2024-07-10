Підозрюваного звинувачують у незаконному експорті до Росії особистих плавзасобів та морських двигунів.

У Японії вперше затримали росіянина за підозрою у порушенні санкцій та перевезенні до РФ заборонених до експорту товарів.

Про це йдеться у повідомленні японського мовника Nikkei.

10 липня поліція префектури Осаки заарештувала Андрія Сову, російського громадянина і директора торгової компанії Astrade за незаконний експорт до Росії плавзасобів та інших предметів, які могли використовуватися у військових цілях. Його звинувачують у порушенні валютного законодавства. Це перше затримання в країні за нелегальний експорт до Росії після вторгнення в Україну.

За даними поліції, підозрюваний у січні 2023 року переправив до Росії через Південну Корею плавзасоби, корабельні двигуни і вживані мотоцикли на загальну суму приблизно 43 мільйони ієн (приблизно 10,8 млн грн). На ці товари поширюються торгові обмеження, без отримання дозволу міністра економіки, торгівлі і промисловості.

За даними розслідувачів, Astrade почав експортувати товари до Південної Кореї приблизно в липні 2022 року.

Поліція префектури розслідує інцидент, підозрюючи, підозрюваний приховував операції з російськими клієнтами.

Компанія Astrade була заснована в 2010 році. Вона торгує японськими товарами, такими як продукти харчування, предмети першої необхідності та вживані автомобілі, і, як підозрюють, продає їх напряму в Росію, Казахстан і Білорусь.