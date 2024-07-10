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У Японії вперше затримали росіянина за підозрою у порушенні санкцій

Підозрюваного звинувачують у незаконному експорті до Росії особистих плавзасобів та морських двигунів.

У Японії вперше затримали росіянина за підозрою у порушенні санкцій

У Японії вперше затримали росіянина за підозрою у порушенні санкцій та перевезенні до РФ заборонених до експорту товарів.

Про це йдеться у повідомленні японського мовника Nikkei.

10 липня  поліція префектури Осаки заарештувала Андрія Сову, російського громадянина і директора торгової компанії Astrade за незаконний експорт до Росії плавзасобів та інших предметів, які могли використовуватися у військових цілях. Його звинувачують у порушенні валютного законодавства. Це перше затримання в країні за нелегальний експорт до Росії після вторгнення в Україну.

За даними поліції, підозрюваний у січні 2023 року переправив до Росії через Південну Корею плавзасоби, корабельні двигуни і вживані мотоцикли на загальну суму приблизно 43 мільйони ієн (приблизно 10,8 млн грн). На ці товари поширюються торгові обмеження, без отримання дозволу міністра економіки, торгівлі і промисловості.

За даними розслідувачів, Astrade почав експортувати товари до Південної Кореї приблизно в липні 2022 року.

Поліція префектури розслідує інцидент, підозрюючи, підозрюваний приховував  операції з російськими клієнтами.

Компанія Astrade була заснована в 2010 році. Вона торгує японськими товарами, такими як продукти харчування, предмети першої необхідності та вживані автомобілі, і, як підозрюють, продає їх напряму в Росію, Казахстан і Білорусь.

  • Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року уряд Японії посилив санкції проти Росії через торгові обмеження. Імпорт і експорт продуктів і предметів розкоші, які могли би використовуватися у військових цілях, були строго  регламентованими. 
  • У червні цього року Японія вперше запровадила санкції проти іноземних компаній у зв’язку з війною в Україні. Зокрема, йдеться про санкції проти китайської компанії, яка постачала Росії мікрочипи до безпілотників. 
  • Місяцем раніше уряд Японії вирішив вжити санкцій проти дев'яти організацій, що базуються в Росії, росіянина та двох кіпрських фірм через закупівлі Москвою зброї з Північної Кореї. 
  • У квітні цього року Японія застосувала нові санкції проти РФ. Країна заборонила експорт ще 164 видів товарів, зокрема літій-іонних акумуляторів, газових труб і моторного мастила для автомобілів.
  • Перед тим, на початку весни, країна схвалила нові санкції через вторгнення Росії в Україну, намагаючись продемонструвати єдиний фронт з іншими країнами “Групи семи”.
  • У грудні минулого року Японія застосувала нові санкції проти 135 російських юридичних та фізичних осіб. 
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