Голанські висоти обстріляли з Лівану, є загиблі

Загинули чоловік і жінка, які перебували в автомобілі.

Щонайменше двоє людей загинули після того, як ввечері 9 липня з Лівану обстріляли контрольовані Ізраїлем Голанські висоти.

Про це повідомляє CNN.

За даними ізраїльської поліції, жінка та чоловік були вбиті, коли снаряд влучив у їхній автомобіль.

Коли медики намагались надати допомогу, увімкнулись сирени, через це на місці події надавали допомогу військовослужбовці.

“Хезболла” поки що публічно не прокоментувала удари.