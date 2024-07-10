Голанські висоти обстріляли з Лівану, є загиблі

Щонайменше двоє людей загинули після того, як ввечері 9 липня з Лівану обстріляли контрольовані Ізраїлем Голанські висоти.
Про це повідомляє CNN.
За даними ізраїльської поліції, жінка та чоловік були вбиті, коли снаряд влучив у їхній автомобіль.
Коли медики намагались надати допомогу, увімкнулись сирени, через це на місці події надавали допомогу військовослужбовці.
“Хезболла” поки що публічно не прокоментувала удари.
- 4 липня "Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю близько 200 ракет та ударних безпілотників. Внаслідок атаки загинув один із офіцерів ізраїльської армії.
- На території південного Лівану внаслідок удару, завданого армією Ізраїлю, загинув один із високопоставлених військових командувачів "Хезболли" Мохаммед Німах Нассер.
- У США переконані, що між Ізраїлем та ліваньскими бойовиками вже у найближчі кілька тижнів може розпочатися повномасштабна війна.