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Голанські висоти обстріляли з Лівану, є загиблі

Загинули чоловік і жінка, які перебували в автомобілі.

Щонайменше двоє людей загинули після того, як ввечері 9 липня з Лівану обстріляли контрольовані Ізраїлем Голанські висоти.

Про це повідомляє CNN.

За даними ізраїльської поліції, жінка та чоловік були вбиті, коли снаряд влучив у їхній автомобіль.

Коли медики намагались надати допомогу, увімкнулись сирени, через це на місці події надавали допомогу військовослужбовці.

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“Хезболла” поки що публічно не прокоментувала удари.

  • 4 липня "Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю близько 200 ракет та ударних безпілотників. Внаслідок атаки загинув один із офіцерів ізраїльської армії.
  • На території південного Лівану внаслідок удару, завданого армією Ізраїлю, загинув один із високопоставлених військових командувачів "Хезболли" Мохаммед Німах Нассер. 
  • У США переконані, що між Ізраїлем та ліваньскими бойовиками вже у найближчі кілька тижнів може розпочатися повномасштабна війна.  
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