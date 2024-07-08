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Від ракетної атаки росіян по “Охматдиту” загинули двоє людей, понад 50 отримали поранення, - Ляшко

Серед поранених - семеро дітей.

Від ракетної атаки росіян по “Охматдиту” загинули двоє людей, понад 50 отримали поранення, - Ляшко
Від ракетної атаки росіян по “Охматдиту” загинули двоє людей, понад 50 отримали поранення
Фото: Віктор Ляшко

Понад 50 людей, серед яких семеро — діти, отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по “Охматдиту”.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

“Двоє дорослих загинули.  Одна з них — молода лікарка, Світлана Лук’янчук”, - написав Ляшко. 

Міністр уточнив, що пошкоджені чотири та зруйнований один корпус лікарні.

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Віктор Ляшко пообіцяв завтра надати попередню оцінку завданих російським ударом збитків.

На брифінгу Ляшко розповів, що пацієнтів евакуювали з “Охматдиту” в реанімаційні відділення, у відділення, де надається онкогематологічна допомога, нейрохірургічна. Зокрема їх прийняли Національний інститут раку, Інституту нейрохірургії НАМН, інші медзаклади міста.

Лікарі “Охматдиту” супроводжують евакуйованих пацієнтів і контролюють їх стан і перебіг лікування. В свою чергу, Укрзалізниця допомагає з розвезенням пацієнтів, які приїхали на планове лікування, але ще не приступили до нього.

Основне терапевтичне та хірургічне лікування перенесено на базу двох обласних лікарень. 

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