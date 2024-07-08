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Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 20 (оновлено)

Понад 60 людей постраждали.

Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 20 (оновлено)
Рятувальники працюють на місці влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.
Фото: Lb.ua

Росія 8 липня завдала двох ударів по Києву. Унаслідок першого удару уламки та ракети пошкодили обʼєкти в декількох районах. Зокрема, дитячу лікарню "Охматдит" та житлові будинки в двох районах. Під час другого ворог атакував медичний центр на лівому березі. В обох медзакладах є загиблі та поранені.

Станом на 15:30, у Києві загинули 20 людей. 61 людина постраждала, повідомили в ДСНС. Зокрема, на території дитячої лікарні “Охматдит” загинуло 2 людини, ще 10 постраждало. Врятовано 4 людини, з них 3 дитини. 

На 15:13 відомо про 66 поранених. 17 людей загинули.

Понад 40 потерпілих довелося госпіталізувати. 

15:05. За даними МВС, кількість поранених зросла до 48 у столиці, ще дві людини постраждали в області. Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають.

Станом на 14:54 загинули 17 людей і поранені 41. Про це повідомили в КМВА.

14.20. В Офісі Генерального прокурора повідомили про 15 загиблих у Києві. 37 людей постраждали від ракетних атак.

Оновлено в 14.00. По обіді Росіяни завдали повторного ракетного удару по Києву. За даними ДСНС, попередньо зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі. Частково зруйнована будівля медичного центру.

Наслідки атаки росіян. Лікарня в Дніпровському районі столиці
Фото: ДСНС
Наслідки атаки росіян. Лікарня в Дніпровському районі столиці

Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Попередньо повідомлялось про ще 10 загиблих внаслідок сьогоднішніх обстрілів. Інформація уточнюється.

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Внаслідок ракетного удару по Києву є щонайменше восьмеро загиблих. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. 

О 13.22 Кличко повідомив, що двоє постраждалих від сьогоднішньої атаки ворога чоловіків, які були госпіталізовані, померли в одній з лікарень Києва. Згодом у ДСНС додали, що двоє людей загинули внаслідок удару по лікарні.

На 13:18 відомо про десятьох загиблих. Поранені 35 людей, повідомили в КМВА.

На 12:58 кількість жертв зросла до девʼяти. Поранені 23, повідомили в Офісі генерального прокурора.

На 12:28 кількість загиблих зросла з семи до восьми, повідомили в ДСНС. Поранені 25 людей.

Окрім Охматдита, значних пошкоджень зазнав житловий будинок у Шевченківському районі, на Сирці. Один підʼїзд знищений, декілька пошкоджені.

Руйнування в Києві внаслідок атаки 8 липня 2024
Фото: Lb.ua
Руйнування в Києві внаслідок атаки 8 липня 2024

Рятувальники працюють на місці влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.
Фото: Lb.ua
Рятувальники працюють на місці влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.

"Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.  Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців", – написав мер міста. 

Рятувальні роботи тривають у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

"Шевченківський район: пожежу на площі 1500 кв.м. ліквідовано об 11:55. На жаль, 5 осіб загинуло та 4 травмовано. Травмованих передано лікарям для подальшої госпіталізації. Попередньо, загальна кількість загиблих 8 осіб, ще 15 травмовано", – повідомили в ДСНС. 

Попередні наслідки атаки є такими: 

  • в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі; 
  • в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі; 
  • в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.
  • в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
  • в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.
  • в Деснянському районі займання будинку. 
  • В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.

На місцях руйнувань працюють усі оперативні служби.

Наслідки уНаслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки уНаслідки удару по Охматдиту

Мер Києва назвав атаку 8 липня однією з найбільш масованих.

  • Окрім Києва, є руйнування, зокрема, в Дніпрі та Кривому Розі. Там загинули не менше десяти людей. Загалом, за даними ДСНС, внаслідок ранкової атаки Росії загинули близько 20 людей, не менше 50 поранені.
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