Рятувальники працюють на місці влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.

Росія 8 липня завдала двох ударів по Києву. Унаслідок першого удару уламки та ракети пошкодили обʼєкти в декількох районах. Зокрема, дитячу лікарню "Охматдит" та житлові будинки в двох районах. Під час другого ворог атакував медичний центр на лівому березі. В обох медзакладах є загиблі та поранені.

Станом на 15:30, у Києві загинули 20 людей. 61 людина постраждала, повідомили в ДСНС. Зокрема, на території дитячої лікарні “Охматдит” загинуло 2 людини, ще 10 постраждало. Врятовано 4 людини, з них 3 дитини.



На 15:13 відомо про 66 поранених. 17 людей загинули.

Понад 40 потерпілих довелося госпіталізувати.

15:05. За даними МВС, кількість поранених зросла до 48 у столиці, ще дві людини постраждали в області. Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають.

Станом на 14:54 загинули 17 людей і поранені 41. Про це повідомили в КМВА.

14.20. В Офісі Генерального прокурора повідомили про 15 загиблих у Києві. 37 людей постраждали від ракетних атак.

Оновлено в 14.00. По обіді Росіяни завдали повторного ракетного удару по Києву. За даними ДСНС, попередньо зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі. Частково зруйнована будівля медичного центру.

Фото: ДСНС Наслідки атаки росіян. Лікарня в Дніпровському районі столиці

Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Попередньо повідомлялось про ще 10 загиблих внаслідок сьогоднішніх обстрілів. Інформація уточнюється.

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Внаслідок ракетного удару по Києву є щонайменше восьмеро загиблих. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.



О 13.22 Кличко повідомив, що двоє постраждалих від сьогоднішньої атаки ворога чоловіків, які були госпіталізовані, померли в одній з лікарень Києва. Згодом у ДСНС додали, що двоє людей загинули внаслідок удару по лікарні.

На 13:18 відомо про десятьох загиблих. Поранені 35 людей, повідомили в КМВА.

На 12:58 кількість жертв зросла до девʼяти. Поранені 23, повідомили в Офісі генерального прокурора.

На 12:28 кількість загиблих зросла з семи до восьми, повідомили в ДСНС. Поранені 25 людей.

Окрім Охматдита, значних пошкоджень зазнав житловий будинок у Шевченківському районі, на Сирці. Один підʼїзд знищений, декілька пошкоджені.

Фото: Lb.ua Руйнування в Києві внаслідок атаки 8 липня 2024

Фото: Lb.ua Рятувальники працюють на місці влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.

"Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців", – написав мер міста.

Рятувальні роботи тривають у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

"Шевченківський район: пожежу на площі 1500 кв.м. ліквідовано об 11:55. На жаль, 5 осіб загинуло та 4 травмовано. Травмованих передано лікарям для подальшої госпіталізації. Попередньо, загальна кількість загиблих 8 осіб, ще 15 травмовано", – повідомили в ДСНС.

Попередні наслідки атаки є такими:

в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;

в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.

в Деснянському районі займання будинку.

В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.

На місцях руйнувань працюють усі оперативні служби.

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки уНаслідки удару по Охматдиту

Мер Києва назвав атаку 8 липня однією з найбільш масованих.