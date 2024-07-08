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Унаслідок удару Росії по "Охматдиту" у Києві є загиблі (оновлено)

Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів, під завалами є діти. 

Унаслідок удару Росії по "Охматдиту" у Києві є загиблі (оновлено)
Розбір завалів у Охматдиті
Фото: ДСНС України

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

З-під завалів київської дитячої лікарні "Охматдит" вдалося врятували людину. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів, під завалами є діти. Триває розбір завалів. За даними ДСНС, щонайменше двоє людей загинули внаслідок удару по лікарні.

За інформацією міністра охорони здоровʼя, у відділенні токсикології є загиблі. Про це він сказав у ефірі телемарафону, пише УП. 

Про наслідки також повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та Заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

"З-під завалів “Охматдиту” врятували людину. Рятувальні роботи продовжуються, адже там ще можуть бути люди. Уламками пошкоджено житлові будинки, автомобілі, бізнес-центр", – написав Олексій Кулеба. 

За словами Миколи Кулеби, найбільше постраждало токсикологічне відділення лікарні.

Наслідки удару по Охмадиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охмадиту

"Масштаби руйнувань жахливі: у приміщенні закладу не залишилося жодного цілого вікна. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів. Інформація щодо кількості потерпілих все ще уточнюється. Під завалами лікарні є діти", – написав він. 

Також додав, що це не випадковість і не помилка, а цілеспрямований акт терору проти найбільш беззахисних. 

"Знаємо, що саме сьогодні “на росії” відзначають “день сємьі і любві”. І саме сьогодні на окупованих територіях України росіяни влаштовують святкові ранки в дитячих садочках, танцюють і співають пісні про сімʼю. Водночас на підконтрольну територію України летять ракети та влучають в дитячу лікарню. Співпадіння? Не думаємо" – додав Микола Кулеба. Лубінець уточнив, що росіяни обстріляли ракетами найбільшу дитячу лікарню України, де щорічно проводять близько 7 тисяч складних операцій, а також здійснюється діагностика та лікування на сучасному рівні онкогематологічних захворювань, виконуються трансплантації кісткового мозку хворим дітям.

Евакуйовані із Охматдиту діти
Фото: Дмитро Лубінець
Евакуйовані із Охматдиту діти

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: facebook/Vlad Samoylenko
Наслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Розбір завалів у Охматдиті
Фото: ДСНС України
Розбір завалів у Охматдиті

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Наслідки уНаслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки уНаслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк
Наслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк

Цивільні разом з працівниками служб здійснюють розбір усіх завалів. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

Підтримати Охматдит можна за посиланнями: Приват, Монобанк.

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