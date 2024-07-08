8 липня 2024 року внаслідок масованої російської ракетної атаки в Києві загинули 20 людей. Майже 100 постраждали.

Ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит». Під завалами опинилися хворі діти.

Станом на 16:30 було відомо про двох загиблих і 10 поранених унаслідок удару по лікарні. Семеро з них — діти.

Фото: Зоряна Стельмах Зруйнований корпус Охматдиту після атаки

Фото: Зоряна Стельмах Жодного вцілілого вікна

Фото: Інна Варениця Так виглядає операційна палата лікарні Охматдит після обстрілу

Фото: Інна Варениця Так виглядає операційна палата лікарні Охматдит після обстрілу

Фото: Зоряна Стельмах Зруйнований корпус

Фото: Зоряна Стельмах Батьки з дітками, які перебувають на лікуванні в Охматдиті , перечікують в укритті другу за ранок ракетну атаку на Київ

Фото: Зоряна Стельмах Катерина з дворічним сином Максимом, перечікують другу тривогу чекають в укритті Охматдиту

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Старша медсестра Інна отримала поранення уламками скла

Фото: Зоряна Стельмах Небайдужі кияни привезли воду і товари першої необхідності

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Медсестра просить подати з холодильника судочок з обідом.

Фото: Зоряна Стельмах

У столиці розбирають завали. Міська влада оголосила 9 липня днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти Києва.

Цього дня приспустять прапори на всіх комунальних будівлях. 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.