Ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит». Під завалами опинилися хворі діти.
Станом на 16:30 було відомо про двох загиблих і 10 поранених унаслідок удару по лікарні. Семеро з них — діти.
Фото: Зоряна Стельмах
Зруйнований корпус Охматдиту після атаки
Фото: Зоряна Стельмах
Жодного вцілілого вікна
Фото: Інна Варениця
Так виглядає операційна палата лікарні Охматдит після обстрілу
Фото: Інна Варениця
Так виглядає операційна палата лікарні Охматдит після обстрілу
Фото: Зоряна Стельмах
Зруйнований корпус
Фото: Зоряна Стельмах
Батьки з дітками, які перебувають на лікуванні в Охматдиті , перечікують в укритті другу за ранок ракетну атаку на Київ
Фото: Зоряна Стельмах
Катерина з дворічним сином Максимом, перечікують другу тривогу чекають в укритті Охматдиту
Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах
Старша медсестра Інна отримала поранення уламками скла
Фото: Зоряна Стельмах
Небайдужі кияни привезли воду і товари першої необхідності
Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах
Медсестра просить подати з холодильника судочок з обідом.
Фото: Зоряна Стельмах
У столиці розбирають завали. Міська влада оголосила 9 липня днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти Києва.
Цього дня приспустять прапори на всіх комунальних будівлях. 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.