Укрзалізниця пропонує допомогу пацієнтам та їхнім родинам з “Охматдиту”

Укрзалізниця пропонує допомогу пацієнтам та їхнім родинам, які перебували у дитячі київській лікарні “Охматдит” під час ракетного обстрілу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Багато пацієнтів та родин, які перебували в Охматдиті, ‒ приїжджі. Наш залізничний вокзал поруч, і УЗ прихистить та відвезе, куди потрібно, всіх, хто має таку нагальну потребу (скажімо, тих, кого мусили терміново виписати з лікарні)”, ‒ зазначено у пресрелізі.

На відправлення очікують перші пацієнти.

Укрзалізниця пропонує забрати автотранспортом людей з місця перебування (якщо потрібне медичне транспортування, обов'язково повідомте окремо); розмістити і нагодувати в лаунжі на вокзалі і відправити зручним потягом, якщо потрібно додому чи на лікування в інше місце.

Друзі та партнери УЗ з World Central Kitchen вже на місці ‒ забезпечують лікарів та тих, хто надає допомогу на місці, гарячим харчуванням.

“Наш черговий контактний номер (24/7) для "охмадитівців": +38 099 425 64 52. Наші чергові та автівки перебувають безпосередньо біля лікарні, тож набирайте ‒ і ми вас знайдемо”, ‒ додали в Укрзалізниці.