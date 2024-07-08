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Укрзалізниця пропонує допомогу пацієнтам та їхнім родинам з “Охматдиту”

Залізничники пропонують забрати автотранспортом людей з місця перебування чи відправити додому зручним потягом.

Укрзалізниця пропонує допомогу пацієнтам та їхнім родинам з “Охматдиту”
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця пропонує допомогу пацієнтам та їхнім родинам, які перебували у дитячі київській лікарні “Охматдит” під час ракетного обстрілу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Багато пацієнтів та родин, які перебували в Охматдиті, ‒ приїжджі. Наш залізничний вокзал поруч, і УЗ прихистить та відвезе, куди потрібно, всіх, хто має таку нагальну потребу (скажімо, тих, кого мусили терміново виписати з лікарні)”, ‒ зазначено у пресрелізі.

На відправлення очікують перші пацієнти.

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Укрзалізниця пропонує забрати автотранспортом людей з місця перебування (якщо потрібне медичне транспортування, обов'язково повідомте окремо); розмістити і нагодувати в лаунжі на вокзалі і відправити зручним потягом, якщо потрібно додому чи на лікування в інше місце.

Друзі та партнери УЗ з World Central Kitchen вже на місці ‒ забезпечують лікарів та тих, хто надає допомогу на місці, гарячим харчуванням.

“Наш черговий контактний номер (24/7) для "охмадитівців": +38 099 425 64 52. Наші чергові та автівки перебувають безпосередньо біля лікарні, тож набирайте ‒ і ми вас знайдемо”, ‒ додали в Укрзалізниці.

  • СБУ кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження.
  • Станом на 13:50 унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.
  • За попередніми даними слідчих, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. 
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