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Добробут надає безоплатну допомогу постраждалим в Охматдиті: куди їхати

Медична мережа “Добробут” безоплатно готова прийняти потерпілих від атаки на Охматдит.

Добробут надає безоплатну допомогу постраждалим в Охматдиті: куди їхати
Наслідки удару по Охматдиту
Фото: Олександр Ратушняк

За повідомленням мережі, усі бригади їхніх «швидких» наразі працюють на місці події.

Лікарі “Добробуту” на правому та лівому березі Києва готові безоплатно прийняти та надати всю необхідну допомогу дітям, які постраждали при обстрілі Охматдиту, а також дорослим та персоналу дитячої лікарні.

Всі, хто постраждав при обстрілі Охматдиту та потребують медичної допомоги, можуть звернутися до приймальних відділень за адресами: 

  • вул. Сім’ї Ідзиковських, 3

  • пр-т Миколи Бажана, 12А

З будь-якими запитаннями стосовно термінової безоплатної допомоги через атаку на Охматдит звертайтеся до контакт-центру:

044 495 2 888

050 495 2 888

097 495 2 888

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти. Станом на 14 годину відомо про 16 поранених внаслідок удару по лікарні. Семеро з них – діти.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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