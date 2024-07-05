В будинках людей тижнями немає електроенергії, і саме через це продукти у людей псуються.

У тимчасово окупованому Маріуполі зростає захворюваність на гострі кишкові інфекції (ілюстративне фото)

У тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень зросла кількість хворих на гострі кишкові інфекції.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради з посиланням на дані окупаційної адміністрації.

“Окупанти пишуть, що зростання захворюваності пов'язано з недотриманням городянами гігієнічних норм, а також зберігання продуктів, що швидко псуються”, - йдеться у повідомленні.

Водночас росіяни замовчують, що в будинках людей тижнями немає електроенергії, і саме через це продукти у людей псуються.

Також в місті розповсюджена стихійна торгівля, є проблеми з водою та водопостачанням, якість якої не відповідає санітарним нормам.

В дворах багато стихійних звалищ, у підвалах будинків прориви каналізації, а стоки течуть по вулицям і потрапляють до річки та моря.