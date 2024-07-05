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У тимчасово окупованому Маріуполі зростає захворюваність на гострі кишкові інфекції

В будинках людей тижнями немає електроенергії, і саме через це продукти у людей псуються.

У тимчасово окупованому Маріуполі зростає захворюваність на гострі кишкові інфекції
У тимчасово окупованому Маріуполі зростає захворюваність на гострі кишкові інфекції (ілюстративне фото)
Фото: facebook.com/barzya

У тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень зросла кількість хворих на гострі кишкові інфекції. 

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради з посиланням на дані окупаційної адміністрації.

“Окупанти пишуть, що зростання захворюваності пов'язано з недотриманням городянами гігієнічних норм, а також зберігання продуктів, що швидко псуються”, - йдеться у повідомленні.

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Водночас росіяни замовчують, що в будинках людей тижнями немає електроенергії, і саме через це продукти у людей псуються.

Також в місті розповсюджена стихійна торгівля, є проблеми з водою та водопостачанням, якість якої не відповідає санітарним нормам. 

В дворах багато стихійних звалищ, у підвалах будинків прориви каналізації, а стоки течуть по вулицям і потрапляють до річки та моря. 

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