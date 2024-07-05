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Українські інженери розробили тепловізійні прилади, які допомагають виявляти ворожі дрони на значній відстані

Очікують, що результативність роботи мобільних вогневих груп має бути тепер ще вищою.

Українські інженери розробили тепловізійні прилади, які допомагають виявляти ворожі дрони на значній відстані
Тепловізійний прилад
Фото: скриншот відео

Українські інженери з Compass Engineering розробили спеціальні тепловізійні прилади, які допомагають виявляти ворожі дрони на значній відстані.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних ворожих атак, тепер оснащені «очима, які бачать в темряві» та виявляють безпілотники на значній відстані", - зауважили в ДПСУ.

За інформацією прикордонників, тепловізійний об’єктив, встановлений між кулеметами, слугує "прицілом", що дозволяє вночі бачити на екрані об’єкти та вести по них прицільний вогонь. Очікують, що результативність роботи мобільних вогневих груп має бути тепер ще вищою.

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