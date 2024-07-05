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На Херсонщині викрили зрадника, який розселяв російських військових по чужих домівках

Колаборант на адміністративних будівлях розмістив прапори Росії.

На Херсонщині викрили зрадника, який розселяв російських військових по чужих домівках
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Так званий "глава поселения" розселяв російських військових по домівках жителів Херсонщини, які виїхали з окупації. Йому заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"51-річний підозрюваний у червні 2022 року добровільно обійняв посаду так званого "главы Сокологорненского сельского поселения", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, отримавши повноваження на посаді, чоловік розселяв окупантів по домівках місцевих жителів, які виїхали. Сприяв російській паспортизації, зокрема забезпечив виготовлення фотографій для документа безпосередньо у населеному пункті.

Крім цього, колаборант на адміністративних будівлях розмістив прапори країни-агресорки. Восени 2023 року агітував людей активно брати участь у "виборах президента РФ"та незаконних органів місцевого самоврядування.

За процесуального керівництва Генічеської окружної прокуратури жителю регіону заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.

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