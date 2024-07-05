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З 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків віком 18-60 років, – ДПСУ

У разі відсутності документа прикордонники відмовлятимуть у перетині кордону на виїзд з України. Також підставою відмови у виїзді буде наявність відомостей про розшук. В таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції.

З 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків віком 18-60 років, – ДПСУ
Андрій Демченко
Фото: скріншот

Речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" повідомив, що з 17 липня наявність військово-облікового документу при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60. Водночас це може бути як паперовий, так і електронний документ.

"16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року”, – повідомив Демченко.

Він зазначив, що, починаючи з 00:00 17 липня, прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України.

За словами Демченка, також підставою відмови у виїзді з України буде наявність у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції.

Водночас категорії осіб, яким згідно з Правилами перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися.

Представник ДПСУ окремо наголосив, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку.

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